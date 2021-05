Cdp e Acri rinnovano la collaborazione a supporto del territorio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cassa Depositi e Prestiti e– Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa – facendo seguito all’intesa firmata nel 2019, hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa volto a rinnovare laestendendola anche alla Fondazione CDP. L’accordo si pone l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra Cassa Depositi e Prestiti e le Fondazioni di origine bancaria per lo sviluppo di progetti congiunti a beneficio delle comunità locali.Il protocollo definisce la cornice di riferimento nazionale finalizzata alla promozione di specifici accordi territoriali diper l’istituzione di punti informativi presso le sedi delle Fondazioni. Inoltre, latra CDP epotrà riguardare iniziative artistico-culturali, progetti nel settore ...

Affaritaliani.it

Arte e cultura, Venture Capital e abitare sostenibile. Sono le iniziative a supporto del territorio comprese nel nuovo protocollo d'intesa tra- l'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa - volto a rinnovare la collaborazione estendendola anche alla Fondazione. Con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la ...Inoltre, la collaborazione trapotrà riguardare iniziative artistico - culturali, progetti nel settore dell'abitare sostenibile per famiglie, studenti e anziani nonché l'individuazione e ...Rinnovata la collaborazione tra Cassa Depositi e Prestit e Acri per iniziative in ambito arte e cultura, Venture Capital e abitare sostenibile. L’intesa è stata estesa anche alla Fondazione CDP ...ROMA (ITALPRESS) – Cassa Depositi e Prestiti e Acri – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa – facendo seguito all’intesa firmata nel 2019, hanno sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa ...