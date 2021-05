Calcio in carrozzina: ritrovato il furgone rubato a Oltresport (Di mercoledì 12 maggio 2021) È stato ritrovato e riconsegnato all'associazione " Oltre Sport " il furgone che era stato rubato la scorsa notte a Trani, che ha messo a rischio la partecipazione di cinque atleti pugliesi al primo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 12 maggio 2021) È statoe riconsegnato all'associazione " Oltre Sport " ilche era statola scorsa notte a Trani, che ha messo a rischio la partecipazione di cinque atleti pugliesi al primo ...

Ritrovato furgone e attrezzi nazionale calcio in carrozzina

