Beve 10 ' shottini' di vodka al bar | ragazza di 15 anni finisce in coma etilico

Advertising

vncebitch : ma esiste qualcunx che beve la vodka alla menta? boh a questo punto fate gli shottini col collutorio -

Ultime Notizie dalla rete : Beve shottini

ilgazzettino.it

Una ragazzina minorenne , di 15 anni, è finita in coma etilico sabato 8 maggio dopo aver bevuto superalcolici , ben 10 '' di vodka . La ragazza ha perso i sensi ed è stata portata all'ospedale di Schiavonia, dove è stata curata. La giovane ha consumato le bevande in un bar di Monselice, in provincia di Padova, ...... i carabinieri hanno trovato in casa parecchie bottiglie di alcolici probabilmente consumati dai giovani nel corso della serata, forse facendo una gara diin cuichi sbaglia a dare una ...MONSELICE (PADOVA) - Una ragazzina minorenne, di 15 anni, è finita in coma etilico sabato 8 maggio dopo aver bevuto superalcolici, ben 10 "shottini" di vodka. La ragazza ha perso ...