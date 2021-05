Barbara D’Urso, “Elisa Isoardi a Pomeriggio Cinque”: è giallo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Elisa Isoardi potrebbe sostituire Barbara D’Urso alla guida di uno dei suoi show più apprezzati. Si infittisce il giallo su Pomeriggio Cinque e sul destino delle due conduttrici, entrambe amatissime dal pubblico. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Nuovo Tv, l’ex compagna di Matteo Salvini, reduce dal successo dell’Isola dei Famosi, potrebbe sbarcare al timone di una delle trasmissioni Mediaset più famose. Si tratta di Pomeriggio Cinque per cui si starebbe pensando a una versione estiva. La Isoardi, archiviata l’esperienza in Rai con la chiusura de La Prova del Cuoco, avrebbe ricevuto una proposta da Mediaset. Per lei si starebbe lavorando a una nuovissima versione del format pomeridiano che potrebbe andare in ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 maggio 2021)potrebbe sostituirealla guida di uno dei suoi show più apprezzati. Si infittisce ilsue sul destino delle due conduttrici, entrambe amatissime dal pubblico. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Nuovo Tv, l’ex compagna di Matteo Salvini, reduce dal successo dell’Isola dei Famosi, potrebbe sbarcare al timone di una delle trasmissioni Mediaset più famose. Si tratta diper cui si starebbe pensando a una versione estiva. La, archiviata l’esperienza in Rai con la chiusura de La Prova del Cuoco, avrebbe ricevuto una proposta da Mediaset. Per lei si starebbe lavorando a una nuovissima versione del format pomeridiano che potrebbe andare in ...

