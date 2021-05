Amici 20, i dubbi di Giulia Stabile sull’amore di Sangiovanni: lui reagisce così (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ad Amici 20 sono nate delle storie d’amore, tra queste quella tra Giulia Stabile e Sangiovanni ha appassionato i fan del talent. Ora che la finale si avvicina, però, la ballerina comincia a nutrire dei dubbi e ha paura che le cose possano cambiare. Giulia si è lasciata andare a qualche sfogo scrivendo al fidanzato. I due si sono conosciuti tra i banchi e stanno insieme ormai da sei mesi Amici 20, i dubbi di Giulia Stabile su Sangiovanni Giulia teme che tutto possa finire una volta fuori dalla scuola. Per questo ha posto delle domande sul futuro prendendo carta e penna: «Anche se magari smetterò di piacerti o smetterai di ‘quererme’ fuori da qui continuerai ad esserci per me? (te lo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ad20 sono nate delle storie d’amore, tra queste quella traha appassionato i fan del talent. Ora che la finale si avvicina, però, la ballerina comincia a nutrire deie ha paura che le cose possano cambiare.si è lasciata andare a qualche sfogo scrivendo al fidanzato. I due si sono conosciuti tra i banchi e stanno insieme ormai da sei mesi20, idisuteme che tutto possa finire una volta fuori dalla scuola. Per questo ha posto delle domande sul futuro prendendo carta e penna: «Anche se magari smetterò di piacerti o smetterai di ‘quererme’ fuori da qui continuerai ad esserci per me? (te lo ...

Advertising

borrillo62 : @Sabbath_fed Mio figlio non vede l’ora anche i suoi amici mi dice credo che per loro sarebbe un modo per sentirsi l… - alzheimer_dr : Buongiorno a tutti amici di twitter, stamattina mi è venuta in mente una domanda che forse nessuno ha mai fatto: pr… - sunnynic : Oramai quando vedo la pubblicità di Amici che dice “ chi vincerà la finale di Amici ? Scopriamolo sabato sera” eh… - zazoomblog : Amici 20 i dubbi di Giulia Stabile sullamore di Sangiovanni: lui reagisce così - #Amici #dubbi #Giulia #Stabile - mattinodinapoli : #amici 20, i dubbi di #giulia stabile sull'amore di #sangiovanni: lui reagisce così -