Acido | Eleonora Manara porta in scena il dramma e la speranza le donne sfigurate dagli ex Il ricordo di Papa Francesco

(Di mercoledì 12 maggio 2021)mette in, dedicato alle 'senza volto', segnate per sempre, nel corpo e nell'animo, dalla violenza di chi ha cercato di punire la loro volontà deturpandole con l'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Acido Eleonora

leggo.it

Manara mette in scena, dedicato alle 'donne senza volto', segnate per sempre, nel corpo e nell'animo, dalla violenza di chi ha cercato di punire la loro volontà deturpandole con l'......mano sia nel laboratorio che nella diffusione del progetto - ha sottolineato entusiasta... *PLA (Polilattico), è stata una bioplastica che si ottiene dalla macinazione del mais. La ...Eleonora Manara mette in scena Acido, dedicato alle “donne senza volto”, segnate per sempre, nel corpo e nell’animo, dalla violenza di chi ha cercato di punire la ...