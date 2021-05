Zero morti per Covid in Regno Unito. Johnson: "Potrete riabbracciarvi" (Di martedì 11 maggio 2021) Zero morti per Covid censiti nelle ultime 24 ore fra Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord (con non più di 4 decessi in Galles): la notizia, riportata dalla Bbc, è arrivata nella serata di ieri. Così i cittadini del Regno Unito si preparano riabbracciarsi. Ma con cautela. È il messaggio che ha voluto diffondere Boris Johnson, nella giornata della conferma del via libera alle nuove riaperture post-lockdown, previste a partire dal 17 maggio. Secondo i piani illustrati alla nazione dal premier, da lunedì prossimo ci sarà nuovamente la possibilità di tornare a ospitare fino a 6 persone o due nuclei familiari anche nel chiuso delle proprie case; di far salire almeno fino a 30 il numero d’invitati a matrimoni, funerali, eventi privati; di mangiare e bere al coperto in ristoranti e pub ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021)percensiti nelle ultime 24 ore fra Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord (con non più di 4 decessi in Galles): la notizia, riportata dalla Bbc, è arrivata nella serata di ieri. Così i cittadini delsi preparano riabbracciarsi. Ma con cautela. È il messaggio che ha voluto diffondere Boris, nella giornata della conferma del via libera alle nuove riaperture post-lockdown, previste a partire dal 17 maggio. Secondo i piani illustrati alla nazione dal premier, da lunedì prossimo ci sarà nuovamente la possibilità di tornare a ospitare fino a 6 persone o due nuclei familiari anche nel chiuso delle proprie case; di far salire almeno fino a 30 il numero d’invitati a matrimoni, funerali, eventi privati; di mangiare e bere al coperto in ristoranti e pub ...

