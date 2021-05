Westbrook ora è immortale: re delle triple doppie, superato Oscar Robertson (Di martedì 11 maggio 2021) Westbrook fa la storia, ma non vince la partita. La guardia californiana griffa la 182ma tripla doppia, superando Oscar Robertson: mai nessuno come lui. Contro Atlanta incanta una volta di più, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 11 maggio 2021)fa la storia, ma non vince la partita. La guardia californiana griffa la 182ma tripla doppia, superando: mai nessuno come lui. Contro Atlanta incanta una volta di più, ...

Advertising

Gazzetta_NBA : Westbrook ora è immortale: re delle triple doppie, superato Oscar Robertson #Nba - GiaPettinelli : Basket: Nba, Westbrook batte storico record tripla doppia - Ultima Ora - ANSA - derbynewsitalia : Notte da favola quella di ieri per Russell Westbrook e Bradley Beal, che hanno trascinato i Wizards al successo per… - heavyrock70 : RT @vitasportivait: ?? #NBA ??Il protagonista Altra notte leggendaria per Russell #Westbrook che trascina #DCAboveAll ad una importante W n… - vitasportivait : ?? #NBA ??Il protagonista Altra notte leggendaria per Russell #Westbrook che trascina #DCAboveAll ad una importante… -

Ultime Notizie dalla rete : Westbrook ora Westbrook ora è immortale: re delle triple doppie, superato Oscar Robertson ... i Wizards sono decimi, ora. Westbrok fa suo un record durato 47 anni, ma per trascinare una squadra mediocre ai playoff servono altri miracoli. Ci sta lavorando… Westbrook a canestro ...

Basket: Nba; Westbrook e Beal da record, e i Wizards volano ... che vale anche l'ottavo posto nella Eastern e quindi, almeno per ora, l'accesso ai play in. Ma il turno di questa notte in Nba verrà ricordato soprattutto per il favoloso record di Westbrook, autore ...

Basket: Nba, Westbrook batte storico record tripla doppia - Ultima Ora Agenzia ANSA Basket: Nba, Westbrook batte storico record tripla doppia Il playmaker dei Washington Wizards, Russell Westbrook, ha messo a segno la 182ma tripla doppia della sua carriera ieri sera in una partita di regular season contro gli Atlanta Hawks, battendo il reco ...

Russell Westbrook nella leggenda: superato Oscar Robertson per triple doppie in NBA La star degli Wizards Russell Westbrook ha superato il re delle triple doppie, Oscar Robertson. Era uno di quei record storici.

... i Wizards sono decimi,. Westbrok fa suo un record durato 47 anni, ma per trascinare una squadra mediocre ai playoff servono altri miracoli. Ci sta lavorando…a canestro ...... che vale anche l'ottavo posto nella Eastern e quindi, almeno per, l'accesso ai play in. Ma il turno di questa notte in Nba verrà ricordato soprattutto per il favoloso record di, autore ...Il playmaker dei Washington Wizards, Russell Westbrook, ha messo a segno la 182ma tripla doppia della sua carriera ieri sera in una partita di regular season contro gli Atlanta Hawks, battendo il reco ...La star degli Wizards Russell Westbrook ha superato il re delle triple doppie, Oscar Robertson. Era uno di quei record storici.