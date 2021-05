Verso nuove regole sui colori, addio all’indice Rt: 6 regioni possono evitare l’arancione. Ipotesi coprifuoco alle 23 da lunedì, ma Speranza frena (Di martedì 11 maggio 2021) Per il governo è arrivato il tempo di fare il «tagliando» sul «rischio ragionato» che ha dato il via, lo scorso 26 aprile, alle prime riaperture. E sempre sulla strada della «gradualità e prudenza» invocata dal presidente Draghi, onde evitare passi di falsa-ripartenza, per la giornata di oggi è prevista una prima riunione della cabina di regia del governo, in vista del confronto di domani con le regioni, per definire se è possibile procedere con le nuove riaperture, nel rispetto dei dati sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus. Le principali novità dovrebbero riguardare la revisione dei parametri che definiscono i colori, e di conseguenza le limitazioni e aperture, delle varie regioni e province autonome e il posticipo alle 23 del ... Leggi su open.online (Di martedì 11 maggio 2021) Per il governo è arrivato il tempo di fare il «tagliando» sul «rischio ragionato» che ha dato il via, lo scorso 26 aprile,prime riaperture. E sempre sulla strada della «gradualità e prudenza» invocata dal presidente Draghi, ondepassi di falsa-ripartenza, per la giornata di oggi è prevista una prima riunione della cabina di regia del governo, in vista del confronto di domani con le, per definire se è possibile procedere con leriaperture, nel rispetto dei dati sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus. Le principali novità dovrebbero riguardare la revisione dei parametri che definiscono i, e di conseguenza le limitazioni e aperture, delle variee province autonome e il posticipo23 del ...

