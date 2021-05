Tortolì, uccide il figlio della ex compagna e aggredisce la donna: l’uomo è in fuga (Di martedì 11 maggio 2021) Omicidio Tortolì: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita per mano dell’ex compagno della madre. Anche la donna è stata aggredita e adesso si trova in ospedale in gravi condizioni. Le forze dell’ordine non hanno ancora arrestato l’uomo, che è fuggito subito dopo l’aggressione. Omicidio Tortolì uccide il figlio della ex compagna e aggredisce la donna Questa mattina verso le 6 un 29enne pakistano si è intrufolato nella casa dell’ex compagna. Ha aggredito la donna con un coltello. Tragico risveglio per la famiglia di Paola Piras. L’aggressione è avvenuta in via Monsignor Virgilio, nel pieno centro di Tortolí (Nu). A pagare maggiormente le conseguenze ... Leggi su urbanpost (Di martedì 11 maggio 2021) Omicidio: un ragazzo di 19 anni ha perso la vita per mano dell’ex compagnomadre. Anche laè stata aggredita e adesso si trova in ospedale in gravi condizioni. Le forze dell’ordine non hanno ancora arrestato, che è fuggito subito dopo l’aggressione. OmicidioilexlaQuesta mattina verso le 6 un 29enne pakistano si è intrufolato nella casa dell’ex. Ha aggredito lacon un coltello. Tragico risveglio per la famiglia di Paola Piras. L’aggressione è avvenuta in via Monsignor Virgilio, nel pieno centro di Tortolí (Nu). A pagare maggiormente le conseguenze ...

Advertising

qnazionale : Omicidio Tortolì: accoltella la ex e uccide il figlio di lei. Caccia all'uomo - GiusPecoraro : RT @Agricolturabio1: Quando la ferocia degli adulti colpisce i giovanissimi?????????? La #Sardegna piange. - andrewsword2 : RT @Agricolturabio1: Quando la ferocia degli adulti colpisce i giovanissimi?????????? La #Sardegna piange. - SkyTG24 : Accoltella la ex e ne uccide il figlio a Tortolì: ricercato in Ogliastra - sardanews : Sangue a Tortolì, accoltella una donna e uccide il figlio ventenne -