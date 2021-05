Serie A | assemblea di Lega venerdì 14 maggio | ennesimo appuntamento per i diritti tv

Leggi su sportface

(Di martedì 11 maggio 2021) Ennesimasuitv dellaA fissata per14alle ore 15 in seconda convocazione. Si terrà in videoconferenza e all’ordine del giorno, tra i vari argomenti, c’è in particolare la trattativa privata (con Sky Sport) per iaudiovisivi dellaA, per quanto riguarda il pacchetto 2 del triennio 2021-2024. Ci si attende una decisione definitiva in merito. SportFace.