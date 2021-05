Recovery plan: il governo a caccia di tasse non pagate per 12 miliardi (Di martedì 11 maggio 2021) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha a che fare anche con le tasse. Un argomento sempre spinoso ma che diviene indispensabile affrontare per un Recovery plan che ambisce a riordinare l’Italia sotto tutti i punti di vista. Dalle quasi 2500 pagine del Piano inviato a Bruxelles (oltre alle 269 pagine del testo ci sono tabelle e schede tecniche) emerge in pieno un punto centrale. Il governo vuole ridurre l’evasione fiscale in modo netto: di almeno 12 miliardi sui quasi 90 di tasse dovute e non pagate. Abbattere la “propensione a evadere” L’obiettivo di riduzione dell’evasione il Recovery plan italiano lo fissa al 2026, la stessa data entro cui si devono realizzare i progetti finanziati coi soldi europei. È così che il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 maggio 2021) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha a che fare anche con le. Un argomento sempre spinoso ma che diviene indispensabile affrontare per unche ambisce a riordinare l’Italia sotto tutti i punti di vista. Dalle quasi 2500 pagine del Piano inviato a Bruxelles (oltre alle 269 pagine del testo ci sono tabelle e schede tecniche) emerge in pieno un punto centrale. Ilvuole ridurre l’evasione fiscale in modo netto: di almeno 12sui quasi 90 didovute e non. Abbattere la “propensione a evadere” L’obiettivo di riduzione dell’evasione ilitaliano lo fissa al 2026, la stessa data entro cui si devono realizzare i progetti finanziati coi soldi europei. È così che il ...

