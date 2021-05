Programmi TV di stasera | martedì 11 maggio 2021 I David di Donatello contro «Buongiorno | mamma!»

(Di martedì 11 maggio 2021) Carlo Conti Rai1, ore 21.25.DiEvento. Carlo Conti conduce la 66ª edizione dei Premidi, con la regia di Maurizio Pagnussat. La cerimonia, che si svolgerà alla presenza dei candidati di tutte le categorie, sarà trasmessa dagli storici studi televisivi “Fabrizio Frizzi” e dal prestigioso Teatro dell’Opera di Roma. Nel corso della serata Laura Pausini canterà dal Teatro dell’Opera di Roma una versione esclusiva del brano “Io sì”, il singolo premiato agli ultimi Golden Globes come migliore canzone originale, tratto dal film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren. La cantante, nominata ai Premi Oscar, è stata inoltre protagonista della novantatreesima edizione degli Academy Awards con un’esibizione del brano. Tra gli ospiti della serata anche ...

Tra i programmi più attesi L'Isola dei famosi, le nuove inchieste di Report e Chiamami ancora amore. Perfetti sconosciuti - oggi in programmazione sul canale Mediaset Cine 34, ore 17,11 - è uno dei film italiani più apprezzati dello scorso decennio, e anche uno dei più. Dopo un inizio di settimana faticoso, cosa c'è di meglio di una serata passata sul divano davanti ad un bel film?