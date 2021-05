Parma, D'Aversa: 'Vogliamo mettere in difficoltà la Lazio' (Di martedì 11 maggio 2021) Parma - "Sicuramente stiamo vivendo un momento particolare, ma forse proprio per questo la cosa migliore è scendere in campo già domani e cercare di reagire anche all'ultima sconfitta, arrivata contro ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 maggio 2021)- "Sicuramente stiamo vivendo un momento particolare, ma forse proprio per questo la cosa migliore è scendere in campo già domani e cercare di reagire anche all'ultima sconfitta, arrivata contro ...

