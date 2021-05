Operazione “Robin Hood” | nei confronti Clan mafioso Trigila

Advertising

Sono 13 gli indagati coinvolti nell'denominataHood. Per tutti è stata disposta la misura cautelare in carcere. Ad undici di loro è contestata l'associazione di tipo mafioso, mentre per due degli arrestati vengono mosse ...'Estremamente significativa - sottolineano i magistrati parlando dell'Hood - era la spiegazione che lo stesso esponente mafioso forniva a una nipote, della sua attività ...Così parlava in carcere Antonio Giuseppe Trigila, che dalla cella continuava a gestire gli affari dell’organizzazione criminale ...Nonostante la lunga detenzione sofferta, a 70 anni Antonio Giuseppe Trigila, secondo l’accusa della Dda della Procura di Catania, continuava a dirigere l'omonimo clal siracusano dal carcere, duranti i ...