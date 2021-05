Offese sui Social a Mattarella | 11 indagati perquisiti in tutta Italia | fra loro un professore universitario

(Di martedì 11 maggio 2021) L’accusa è di istigazione a delinquere e di aver offeso l’onore e il prestigio del capo dello Stato, Sergio, con alcuni post sui“frutto di una elaborata strategia di aggressione alle più alte Istituzioni del Paese”. Si sono visti contestare questa imputazione undici persone ai quali i carabinieri dei Ros, con il supporto, in fase esecutiva, dei comandi Provinciali Carabinieri di Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania, hanno notificato due distinti decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Roma ed eseguiti dai militari in. L’iniziativa giudiziaria odierna prende le mosse da un più ampio approfondimento che la Procura di Roma stava svolgendo da tempo con il Ros – Reparto Anticrimine della Capitale – che già nello scorso agosto ha eseguito un analogo ...

Advertising

Corriere : Offese a Mattarella sui social: tra gli undici indagati anche un docente universitario - SkyTG24 : Offese sui social a #Mattarella, perquisizioni in tutta Italia - Agenzia_Ansa : Insulti e offese sui social al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Perquisizioni dei carabinieri del Ro… - radiosilvana : RT @bonhomme69: 'Tra loro anche un #professore universitario di 53 anni, vicino a gruppi e militanti di ispirazione suprematista'. Hm... ??… - twittopoco : RT @dottorbarbieri: Non vi invitavo, a caso, alla prudenza. -

Ultime Notizie dalla rete : Offese sui

Sono 11 gli indagati per i reati di offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica e istigazione a delinquere, a seguito della pubblicazione di post e contenuti multimediali offensivi ...I carabinieri del Ros sta eseguendo perquisizioni in numerose città italiane nei confronti di 11 indagati per aver insultato e offesosocial il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le operazioni sono in corso a Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania. Le perquisizioni fanno seguito alle ...L’11 maggio il Ros, con il supporto in fase esecutiva dei Comandi Provinciali Carabinieri di Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania, ha eseguito due distinti decreti di perq ...Perquisizioni dei carabinieri del Ros in mezza Italia: scoperta strategia di aggressione alle istituzioni. Tra i coinvolti anche un professore universitario ...