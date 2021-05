“Non vengo più in televisione”. Massimo Galli, annuncio a sorpresa: “Mi tolgo di mezzo”. Cosa succede (Di martedì 11 maggio 2021) Il responsabile del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, è ormai considerato un personaggio della televisione. Le sue assidue apparizioni sul piccolo schermo, come quelle di altri suoi colleghi, sono state numerosissime sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Oggi il medico ha deciso con fermezza di prendersi una lunga pausa dai riflettori. Gli interventi televisivi di Massimo Galli sono stati fondamentali per tranquillizzare i telespettatori a casa. Eppure Massimo Galli sente il bisogno di allontanarsi da quel ruolo tanto esposto. Lo ha spiegato lui stesso durante l’ultima puntata del talk di La7 L’aria che tira, condotto dalla presentatrice Myrta Merlino. Il professionista si è mostrato incorruttibile ... Leggi su tuttivip (Di martedì 11 maggio 2021) Il responsabile del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano,, è ormai considerato un personaggio della. Le sue assidue apparizioni sul piccolo schermo, come quelle di altri suoi colleghi, sono state numerosissime sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Oggi il medico ha deciso con fermezza di prendersi una lunga pausa dai riflettori. Gli interventi televisivi disono stati fondamentali per tranquillizzare i telespettatori a casa. Eppuresente il bisogno di allontanarsi da quel ruolo tanto esposto. Lo ha spiegato lui stesso durante l’ultima puntata del talk di La7 L’aria che tira, condotto dalla presentatrice Myrta Merlino. Il professionista si è mostrato incorruttibile ...

