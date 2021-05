Nel Lazio 36.233 attualmente positivi, 255 in terapia intensiva (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – Sono 36.233 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 34.160 sono in isolamento domiciliare, 1.818 sono ricoverati non in terapia intensiva, 255 sono ricoverati in terapia intensiva (-15 rispetto a ieri), 7.934 sono deceduti e 289.116 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – Sono 36.233 i casial Covid-19 nel. Di questi, 34.160 sono in isolamento domiciliare, 1.818 sono ricoverati non in, 255 sono ricoverati in(-15 rispetto a ieri), 7.934 sono deceduti e 289.116 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

