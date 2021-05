Napoli | i convocati di Gattuso per l’Udinese Recupera Mertens

(Di martedì 11 maggio 2021) Gennaroha diramato la lista deiin vista della partita di questa sera delcontro. Presentedopo l’infortunio, non c’è invece Koulibaly. Ecco la lista completa: Portieri: Meret, Contini, Ospina Difensori: Zedadka, Mario Rui, Di Lorenzo, Hysaj, Rrahmani, Costanzo, Manolas Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Labriola Attaccanti: Osihmen, Lozano,, Politano, Insigne, Petagna, D’Agostino. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La SSC Napoli ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati per la sfida di questa sera (stadio Maradona ore 20:45) con l'Udinese. Questo l'elenco completo dei convocati di Gattuso: Portieri: Meret, Ospina,... Per il Napoli è già nel cassetto la convocazione di Di Lorenzo tra i difensori e Insigne in attacco, non è neanche menzionato dalla rosea tra i possibili convocati. Napoli-Udinese alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. Dirige il match l'arbitro Calvarese di Teramo I convocati: Meret,... Dopo la preoccupazione delle scorse ore, Gennaro Gattuso può tirare un sospiro di sollievo. Nel gruppo azzurro che questa sera affronterà l'Udinese ci sarà anche...