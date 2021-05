Meteo Roma: previsioni per mercoledì 12 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo asciutto al mattino con qualche nube sparsa e ampi spazi di sereno nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà stabile sempre con qualche nube. Temperature comprese tra +13°C e +20°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 12 maggio Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli per lo più poco nuvolosi al mattino e sole prevalente nelle ore pomeridiane su tutto il Lazio; nubi sparse in serata sulla costa e sui settori interni. Peggiora nella notte sul Pontino. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 12 maggio Al Nord: Al mattino tempo stabile al nord-ovest con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Cieli nuvolosi con piogge sul Triveneto e cieli variabili con piogge sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio piogge in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo asciutto al mattino con qualche nube sparsa e ampi spazi di sereno nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà stabile sempre con qualche nube. Temperature comprese tra +13°C e +20°C.Lazio:per12Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli per lo più poco nuvolosi al mattino e sole prevalente nelle ore pomeridiane su tutto il Lazio; nubi sparse in serata sulla costa e sui settori interni. Peggiora nella notte sul Pontino.Italia:per12Al Nord: Al mattino tempo stabile al nord-ovest con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Cieli nuvolosi con piogge sul Triveneto e cieli variabili con piogge sull’Emiliagna. Al pomeriggio piogge in ...

