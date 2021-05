Mattia Torre vince un David di Donatello postumo e lo ritira la figlia Emma: «Bravo papà» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Torre è stato premiato alla 66esima edizione dei David di Donatello per la miglior sceneggiatura con Figli, e sul palco – accompagnata da mamma Francesca, è salita Emma. «Volevo fare i complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c’è più», ha fatto sapere, e ancora: «Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino. Dedico questo premio al mio fratellino Nico, che mi fa ammazzare dalle risate, e a mia mamma che non si arrende mai. Figli parla di famiglie e di bambini che nascono, per questo ringrazio anche le ostetriche che fanno nascere nuove vite e i medici che si impegnano a non far volare via le persone. Bravo papà». https://twitter.com/PremiDavid/status/1392209933819645957 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 maggio 2021) Torre è stato premiato alla 66esima edizione dei David di Donatello per la miglior sceneggiatura con Figli, e sul palco – accompagnata da mamma Francesca, è salita Emma. «Volevo fare i complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c’è più», ha fatto sapere, e ancora: «Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino. Dedico questo premio al mio fratellino Nico, che mi fa ammazzare dalle risate, e a mia mamma che non si arrende mai. Figli parla di famiglie e di bambini che nascono, per questo ringrazio anche le ostetriche che fanno nascere nuove vite e i medici che si impegnano a non far volare via le persone. Bravo papà». https://twitter.com/PremiDavid/status/1392209933819645957

Advertising

PaoloCond : Non so se ci sarà mai un momento più commovente della figlia di Mattia Torre che riceve il David per il padre che n… - OndeFunky : Questa bimba è straordinaria. Ho pianto io per lei. Figli di Mattia Torre, miglior sceneggiatura originale. E lei u… - Corriere : A Mattia Torre un David postumo: il «Bravo papà» della figlia Emma fa commuovere tutti - pinkismygod1 : RT @tuttobenissimo: No scusate io sono a pezzi per la figlia di Mattia Torre che ritira il premio al posto del papà che non c'è più. #David… - 95_addicted : RT @tvblogit: “Volevo fare i complimenti a mio padre, che è riuscito a conquistare questo premio anche se non c’è più”. La figlia di Mattia… -