Matrimonio d'alta quota: Reinhold Messner si sposa per la terza volta (Di martedì 11 maggio 2021) Reinhold Messner si sposa per la terza volta. A maggio - annuncia la Tageszeitung - il 77enne e la sua compagna Diane Schumacher , 35 anni più giovane di lui, pronunceranno il fatidico sì.

