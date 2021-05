Mascherine, via all’aperto entro l’estate? Cosa dicono gli esperti (Di martedì 11 maggio 2021) Con 30 milioni di vaccinati contro il covid potrebbero cambiare le regole per quanto riguarda l’uso delle Mascherine, almeno all’aperto, secondo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. “Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione: allora è chiaro che anche la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio”, ha affermato. Ma per quanto riguarda l’uso delle Mascherine – dove continuare a usarle e fino a quando – è un argomento controverso. “Stiamo correndo un po’ troppo, è azzardato pensare di poter togliere ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Con 30 milioni di vaccinati contro il covid potrebbero cambiare le regole per quanto riguarda l’uso delle, almeno, secondo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. “Togliersi la mascherina? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione: allora è chiaro che anche la mascherinadove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio”, ha affermato. Ma per quanto riguarda l’uso delle– dove continuare a usarle e fino a quando – è un argomento controverso. “Stiamo correndo un po’ troppo, è azzardato pensare di poter togliere ...

