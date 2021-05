Luana D’Orazio, “Una morte atroce”, ecco cosa è emerso dall’autopsia (Di martedì 11 maggio 2021) Luana D’Orazio è morta per schiacciamento del torace. Politrauma fratturativo toraco-polmonare secondo l’autopsia condotta sul corpo dell’operaia di 22 anni morta il 3 maggio a Montemurlo in provincia di Prato. Una tragedia che ha acceso i riflettori sulla strage delle morti bianche. L’esame è stato eseguito dal medico legale Luciana Sonnellini all’Ospedale di Pistoia e affidato dalla Procura di Prato. Si è svolto oggi. I funerali di Luana D’Orazio si terranno lunedì prossimo, 10 maggio, alla Chiesa del Cristo Risorto Spedalino Agnelli. La 22enne sarà sepolta al cimitero di Agliana, in provincia di Pistoia. “Sono in corso i preparativi per la cerimonia a cui attendiamo la partecipazione di molte persone, il funerale sarà celebrato dal vescovo di Pistoia Fausto Tardelli”, spiega all’Ansa.it don Anthony ... Leggi su howtodofor (Di martedì 11 maggio 2021)è morta per schiacciamento del torace. Politrauma fratturativo toraco-polmonare secondo l’autopsia condotta sul corpo dell’operaia di 22 anni morta il 3 maggio a Montemurlo in provincia di Prato. Una tragedia che ha acceso i riflettori sulla strage delle morti bianche. L’esame è stato eseguito dal medico legale Luciana Sonnellini all’Ospedale di Pistoia e affidato dalla Procura di Prato. Si è svolto oggi. I funerali disi terranno lunedì prossimo, 10 maggio, alla Chiesa del Cristo Risorto Spedalino Agnelli. La 22enne sarà sepolta al cimitero di Agliana, in provincia di Pistoia. “Sono in corso i preparativi per la cerimonia a cui attendiamo la partecipazione di molte persone, il funerale sarà celebrato dal vescovo di Pistoia Fausto Tardelli”, spiega all’Ansa.it don Anthony ...

GiuseppeConteIT : La morte sul lavoro di Luana D’Orazio, una giovane mamma, è un evento tragico che non può lasciarci indifferenti:… - CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - BentivogliMarco : Luana D'Orazio. Simbolo di quanto conta poco la vita e il lavoro. Mamma e lavoratrice tessile. 120 vittime come… - GruppoPdToscana : Con un minuto di silenzio in ricordo di Luana D'Orazio si apre la seduta del @CRToscana - Alex_Bruzzi1975 : RT @pdnetwork: #PNRR #Sicurezza sul #lavoro 'Siamo tutti con il cuore a #Montemurlo, ai funerali di Luana D'Orazio. Ma serve l'azione subit… -