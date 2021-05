La riforma inclusiva dei premi è insufficiente Tom Cruise allora restituisce i premi | Netflix si dissocia e Nbc passa il testimone ad altre tv

Leggi su iodonna

(Di martedì 11 maggio 2021) X La NBC non trasmetterà i Golden Globe 2022. La promessa della HFPA, l’Associazione della stampa straniera, di aggiungere 20 nuovi membri di colore entro il 2021 su 87 bianchi non è stata ritenuta sufficiente. Per modificare sul serio la struttura della dell’Associazione che organizza ioccorre «tempo e lavoro – recita il comunicato del network. Pertanto speriamo che l’organizzazione lavori all’obiettivo così da trasmettere lo show nel gennaio del 2023». Golden Globes 2021: i best look guarda le foto È da quando il Los Angeles Times ha rivelato a febbraio la ...