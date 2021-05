La prima schermaglia

(Di martedì 11 maggio 2021) La seduta del Gran Consiglio iniziò in maniera apparentemente tranquilla. Alle 17:00 del 24 luglio Mussolini, in uniforme fece il suo ingresso nella sala ricevendo il tradizionale “saluto al Duce” chiamato dal segretario del partito Sforza. Il Gran Consiglio era al completo, nessun gerarca aveva mancato di presentarsi. Mussolini disse apertamente di aver convocato il Gran Consiglio del Fascismo per metterlo al corrente degli sviluppi militari in Sicilia. Dal suo stesso intervento si delineava chiaramente una situazione militare gravissima. Fu costretto ad ammettere che ormai la guerra aveva preso una piega sfavorevole. Che da El Alamein le cose non andavano più bene. Criticò apertamente le forze armate ed in special modo gli alti comandi per quella che a suo avviso era una condotta indegna sul campo di battaglia. Pantelleria Sì soffermò particolarmente sull’isola di Pantelleria, ...

Approfittando di un evento digitale al quale abbiamo preso parte, siamo riusciti a mettere le mani sopra il nuovo Red Solstice 2: Survivor.