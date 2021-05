La pandemia non fiacca il Mediocredito. Utili e margini sprint (Di martedì 11 maggio 2021) La pandemia non ferma il Mediocredito centrale, l’istituto pubblico partecipato al 100% da Invitalia e guidato dal ceo Bernardo Mattarella. A stupire è l’utile della banca, che mette in calce un 2020 con un risultato netto a 51,3 milioni, in crescita del 128%. Segno tangibile della capacità di Mediocredito di fare margini proprio nell’anno in cui, complici le misure pandemiche, garanzia di Stato sui prestiti, molte banche sono finite sotto sforzo, impegnate nell’erogazione di credito al sistema. E così, il consiglio di amministrazione di Mediocredito ha approvato i risultati dell’esercizio 2020, chiuso con un utile netto pari a 51,3 milioni, in netta crescita rispetto ai 22,5 milioni di euro del 2019. Merito anche di una certa solidità, come dimostrano gli indici di patrimonializzazione Cet 1, Tier 1 e ... Leggi su formiche (Di martedì 11 maggio 2021) Lanon ferma ilcentrale, l’istituto pubblico partecipato al 100% da Invitalia e guidato dal ceo Bernardo Mattarella. A stupire è l’utile della banca, che mette in calce un 2020 con un risultato netto a 51,3 milioni, in crescita del 128%. Segno tangibile della capacità didi fareproprio nell’anno in cui, complici le misure pandemiche, garanzia di Stato sui prestiti, molte banche sono finite sotto sforzo, impegnate nell’erogazione di credito al sistema. E così, il consiglio di amministrazione diha approvato i risultati dell’esercizio 2020, chiuso con un utile netto pari a 51,3 milioni, in netta crescita rispetto ai 22,5 milioni di euro del 2019. Merito anche di una certa solidità, come dimostrano gli indici di patrimonializzazione Cet 1, Tier 1 e ...

Advertising

Quirinale : #David2021, #Mattarella: rivolgo un pensiero a #EnnioMorricone, #FrancaValeri, #GigiProietti. La loro morte ha reso… - Quirinale : #David2021, #Mattarella: lo spettacolo è tra i settori più colpiti dalle conseguenze della pandemia, si tratta di u… - AndreaOrlandosp : Dopo pandemia non si può che immaginare #Ue impegnata a favore delle persone e del #lavoro #dignitoso in grado di c… - itsavrora : @_AccioIdols Si ma comunque nel mezzo di una pandemia non mi sembra una genialata - Freedomtripita1 : Tra i cambiamenti a cui dovremo abituarci a causa della pandemia ci sono sicuramente i viaggi e le vacanze. Tamponi… -