La casa dei sogni: «Un albero da vivere» (Di martedì 11 maggio 2021) Life Reef, Jean-Marie MassaudLife Reef e? un progetto che ho concepito nel 2002/2003 per un immobiliarista messicano. La mia ambizione, all'epoca, era quella di ridare magia alla quotidianita? delle persone che lo avrebbero abitato offrendo loro gli scenari di una villa con giardino pur soddisfacendo le esigenze del vivere insieme, rendendo l'ambiente piu? rispettoso e piacevole. Alla fine, il concetto era semplice: sovrapporre gli appartamenti, uno per piano e tutti con ampie terrazze verdi, per creare non una torre-condominio ma un "albero da vivere" capace, con la sua verticalita?, di ridurre l'impatto della densita? umana sul terreno. Questo progetto irrealizzato rimane per me un ideale, specie per le zone geografiche temperate. Realizzarlo oggi sarebbe di grande pertinenza.

