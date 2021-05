Knives Out 2: Dave Bautista si unisce al cast (Di martedì 11 maggio 2021) E’ di poche settimane fa la notizia dell’acquisto dei sequel di Knives Out – Cena con Delitto da parte di Netflix. Avremo quindi un possibile Knives Out 2 e 3. Il film di Rian Johnson del 2019 riscosse particolare successo sia della critica che del pubblico, portando alla pianificazioni di possibili sequel. Nel mese di Aprile la casa di produzione ha acquistato per una cifra record di 450 milioni l’ intero franchise. In questo modo Netflix si è accaparrata non solo due film dal successo sicuro ma una delle “saghe” (se così si può chiamare) più promettenti dei prossimi anni. Un cast di star? Il vero annuncio della giornata però è l’ ingresso nel cast di Knives Out 2 di Dave Bautista. L’attore è solo il primo di tantissimi grandi nomi che verranno annunciati nei ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 11 maggio 2021) E’ di poche settimane fa la notizia dell’acquisto dei sequel diOut – Cena con Delitto da parte di Netflix. Avremo quindi un possibileOut 2 e 3. Il film di Rian Johnson del 2019 riscosse particolare successo sia della critica che del pubblico, portando alla pianificazioni di possibili sequel. Nel mese di Aprile la casa di produzione ha acquistato per una cifra record di 450 milioni l’ intero franchise. In questo modo Netflix si è accaparrata non solo due film dal successo sicuro ma una delle “saghe” (se così si può chiamare) più promettenti dei prossimi anni. Undi star? Il vero annuncio della giornata però è l’ ingresso neldiOut 2 di. L’attore è solo il primo di tantissimi grandi nomi che verranno annunciati nei ...

Advertising

GianlucaOdinson : Knives Out 2: Dave Bautista affiancherà Daniel Craig nel sequel - sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: Knives Out: non solo Chris Evans. Ora anche un’altra star Marvel si è unita al franchise - - Think_movies : “Knives Out – Cena con Delitto”: Dave Bautista nel cast del sequel al fianco di Daniel Craig… - ellenroselmao : ogni notizia che leggo su knives out 2 lo rende più assurdo - BestMovieItalia : Knives Out: non solo Chris Evans. Ora anche un’altra star Marvel si è unita al franchise - -