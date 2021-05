Isola, Fariba quasi ustionata e tre cose che (forse) vi siete persi (Di martedì 11 maggio 2021) L’Isola dei Famosi è ormai entrata nel vivo e le dinamiche, come annunciato da Ilary Blasi, cambiano ancora una volta. La grande protagonista della puntata andata in onda il 10 maggio è stata senza dubbio Fariba, una vera iron woman che ha resistito alla prova del fuoco per oltre cinque minuti, guadagnando l’immunità. Scontro fra Francesca Lodo e Andrea Cerioli, mentre Awed è finito, ancora una volta, sotto accusa. Scopriamo i voti ai personaggi e le pagelle alla puntata dell’Isola dei Famosi. Fariba – La mamma di Giulia Salemi, ancora una volta, ha dimostrato forza e coraggio. La vera iron woman dell’Isola è riuscita a superare la prova del fuoco, battendo ogni record precedente. Per oltre cinque minuti è rimasta immobile di fronte alla fiamma, rischiando di ustionarsi, così tanto che Ilary Blasi ha ... Leggi su dilei (Di martedì 11 maggio 2021) L’dei Famosi è ormai entrata nel vivo e le dinamiche, come annunciato da Ilary Blasi, cambiano ancora una volta. La grande protagonista della puntata andata in onda il 10 maggio è stata senza dubbio, una vera iron woman che ha resistito alla prova del fuoco per oltre cinque minuti, guadagnando l’immunità. Scontro fra Francesca Lodo e Andrea Cerioli, mentre Awed è finito, ancora una volta, sotto accusa. Scopriamo i voti ai personaggi e le pagelle alla puntata dell’dei Famosi.– La mamma di Giulia Salemi, ancora una volta, ha dimostrato forza e coraggio. La vera iron woman dell’è riuscita a superare la prova del fuoco, battendo ogni record precedente. Per oltre cinque minuti è rimasta immobile di fronte alla fiamma, rischiando di ustionarsi, così tanto che Ilary Blasi ha ...

