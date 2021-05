Internazionali d’Italia 2021, Lorenzo Sonego: “Vittoria sofferta è stata dura fino alla fine. Il derby con Mager sarà difficile” (Di martedì 11 maggio 2021) Lorenzo Sonego ha portato a casa una spettacolare Vittoria nel match d’esordio agli Internazionali d’Italia 2021 contro il transalpino Gael Monfils. Il piemontese ha lottato non solo contro un avversario in buone condizioni fisiche, nonostante la lunga assenza dai campi, ma anche contro i crampi che lo hanno assalito nella seconda parte della sfida. Nel post partita, ai microfoni di Supertennis, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per il successo ottenuto, il modo migliore per celebrare il suo 26mo compleanno: “Passare il compleanno a Roma è qualcosa di speciale, poi con una Vittoria così sofferta è ancora più bello“. Sonego ha sottolineato quanto sia stato complicato rimanere in partita nonostante i problemi fisici: “L’ho vista ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021)ha portato a casa una spettacolarenel match d’esordio aglicontro il transalpino Gael Monfils. Il piemontese ha lottato non solo contro un avversario in buone condizioni fisiche, nonostante la lunga assenza dai campi, ma anche contro i crampi che lo hanno assalito nella seconda parte della sfida. Nel post partita, ai microfoni di Supertennis, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per il successo ottenuto, il modo migliore per celebrare il suo 26mo compleanno: “Passare il compleanno a Roma è qualcosa di speciale, poi con unacosìè ancora più bello“.ha sottolineato quanto sia stato complicato rimanere in partita nonostante i problemi fisici: “L’ho vista ...

Advertising

OndeFunky : Si riparte. E anche per chi non dovesse amare il genere,il 5/6 con @ilvolo che omaggia il Maestro Morricone all'Are… - ElBuffi82 : RT @gippu1: Nella settimana degli Internazionali d'Italia al Foro Italico, cadono i vent'anni dell'unico derby di Milano finito col prefiss… - Tito141092 : RT @gippu1: Nella settimana degli Internazionali d'Italia al Foro Italico, cadono i vent'anni dell'unico derby di Milano finito col prefiss… - DanyHarman : RT @KikiMladenovic: ???????????????? Great win, into the next round @internazionalibnlditalia #Roma #IBI21 à Internazionali BNL d'Italia https://t… - anouk_clnn : RT @KikiMladenovic: ???????????????? Great win, into the next round @internazionalibnlditalia #Roma #IBI21 à Internazionali BNL d'Italia https://t… -