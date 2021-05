Inter, senti Foschi: “Non paghi gli stipendi? Non sei in regola. Due anni fa a Palermo…” (Di martedì 11 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'ex dirigente del Palermo, Rino Foschi.Nel corso del format radiofonico Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, è Intervenuto l'ex direttore sportivo rosanero, per parlare dei casi del giorno in casa nerazzurra. Nonostante l'entusiasmo dopo la conquista del diciannovesimo scudetto in seno al club di Milano, il dirigente sportivo si è soffermato sulla situazione di bilancio non certo felice che vive la società guidata dal presidente Zhang. Un passivo che va oltre i duecento milioni di euro e sui mancati pagamenti degli stipendi. Concreta sembra la possibilità che qualche nome eccellente in seno alla compagine allenata da Antonio Conte, possa essere sacrificato per far respirare i bilanci delle casse nerazzurre. Foschi si è comunque limitato ad esprimere la sua opinione in merito alla ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) Le dichiarazioni dell'ex dirigente del Palermo, Rino.Nel corso del format radiofonico Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, èvenuto l'ex direttore sportivo rosanero, per parlare dei casi del giorno in casa nerazzurra. Nonostante l'entusiasmo dopo la conquista del diciannovesimo scudetto in seno al club di Milano, il dirigente sportivo si è soffermato sulla situazione di bilancio non certo felice che vive la società guidata dal presidente Zhang. Un passivo che va oltre i duecento milioni di euro e sui mancati pagamenti degli. Concreta sembra la possibilità che qualche nome eccellente in seno alla compagine allenata da Antonio Conte, possa essere sacrificato per far respirare i bilanci delle casse nerazzurre.si è comunque limitato ad esprimere la sua opinione in merito alla ...

