Inghilterra: 500 ricoverati in ospedale e 113 morti con Covid dopo il vaccino. Per gli esperti è una buona notizia (Di martedì 11 maggio 2021) Leggimi l'articolo Più di 500 persone che erano state vaccinate contro il Covid-19 sono state ricoverate in ospedale con l'infezione, secondo uno studio del Regno Unito. Tutti i pazienti avevano ricevuto una dose del vaccino almeno tre settimane prima del loro ricovero. I ricercatori hanno affermato che i pazienti erano in gran parte fragili e anziani e il numero rappresentava circa l'1% delle 52.000 persone coinvolte nella ricerca. Hanno anche notato che il livello di " fallimento del vaccino " rilevato non era inaspettato sulla base dei risultati degli studi condotti prima del lancio dei vaccini. Colin Semple, professore di medicina contro le epidemie presso l'Università di Liverpool e uno dei leader dello studio, ha avvertito: "La gente non dovrebbe sorprendersi di un qualche fallimento del ...

