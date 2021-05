Industria culturale e creativa 4.0, venerdì prima tappa del roadshow digitale di “Remiam” con l’assessore Marchiello e il consigliere delegato Ict Casillo (Di martedì 11 maggio 2021) Creare un sistema integrato di conoscenza, monitoraggio, fruizione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico regionale e nazionale attraverso la realizzazione di un ecosistema produttivo tipico delle filiere dell’Industria culturale e creativa, basandosi su tre assi strategici: contenuti, comunicazione e costruzione. È questo l’obiettivo del progetto Remiam (Rete dei Musei Intelligenti ad Alta Multimedialità), sviluppato da Databenc, che sarà illustrato nei dettagli in un roadshow digitale composto da quattro talk online. La prima tappa, intitolata “Industria culturale e creativa 4.0. Il digitale a servizio della cultura, della tradizione e dell’arte”, in diretta streaming ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Creare un sistema integrato di conoscenza, monitoraggio, fruizione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico regionale e nazionale attraverso la realizzazione di un ecosistema produttivo tipico delle filiere dell’, basandosi su tre assi strategici: contenuti, comunicazione e costruzione. È questo l’obiettivo del progetto(Rete dei Musei Intelligenti ad Alta Multimedialità), sviluppato da Databenc, che sarà illustrato nei dettagli in uncomposto da quattro talk online. La, intitolata “4.0. Ila servizio della cultura, della tradizione e dell’arte”, in diretta streaming ...

