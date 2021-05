In Lombardia quasi il 70% di ginecologi obiettori, Carretta: “Più trasparenza nei dati” (Di martedì 11 maggio 2021) Il numero di interruzioni volontaria di gravidanza effettuate sul territorio regionale, relativo agli anni 2019 e 2020. La percentuale di personale medico/sanitario obiettore di coscienza, relativo agli anni 2019 e 2020. Il numero di casi di interruzione volontaria di gravidanza in cui è stata utilizzata la RU486 (il farmaco utilizzato per l’interruzione volontaria di gravidanza). Il numero di accessi ai consultori familiari pubblici e privati accreditati e non accreditati, relativo agli anni 2019 e 2020. Sono solo alcune delle richieste del consigliere regionale bergamasco di Azione, Niccolò Carretta, indirizzato al presidente del Consiglio regionale. “In Lombardia quasi il 70% dei ginecologi sono obiettori, con picchi raggiunti del 100% in due presidi ospedalieri (Iseo e Chiavenna), del 90% (Desio, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) Il numero di interruzioni volontaria di gravidanza effettuate sul territorio regionale, relativo agli anni 2019 e 2020. La percentuale di personale medico/sanitario obiettore di coscienza, relativo agli anni 2019 e 2020. Il numero di casi di interruzione volontaria di gravidanza in cui è stata utilizzata la RU486 (il farmaco utilizzato per l’interruzione volontaria di gravidanza). Il numero di accessi ai consultori familiari pubblici e privati accreditati e non accreditati, relativo agli anni 2019 e 2020. Sono solo alcune delle richieste del consigliere regionale bergamasco di Azione, Niccolò, indirizzato al presidente del Consiglio regionale. “Inil 70% deisono, con picchi raggiunti del 100% in due presidi ospedalieri (Iseo e Chiavenna), del 90% (Desio, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia da record: quasi 450mila over 50 prenotati per il vaccino | In Gb zero decessi e 'si torna ad abbr… - TGrillanda : Ecco quello che i giornaloni striminziti ormai da tempo nascondono !!! #impostori - GreenbayMary : @mattianocchi @Cartabellotta Quindi in Lombardia, dove è stato utilizzato quasi tutto, sono cretini mentre la Sicilia è intelligente? - ninanina900105 : RT @Para607: Covid, Lombardia da record: quasi 450mila over 50 prenotati per il vaccino | In Gb zero decessi e 'si torna ad abbracciarsi' -… - Para607 : Covid, Lombardia da record: quasi 450mila over 50 prenotati per il vaccino | In Gb zero decessi e 'si torna ad abbr… -