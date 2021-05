Il clamoroso errore di Bill Gates che è costato 400 miliardi di dollari a Microsoft (Di martedì 11 maggio 2021) Bill Gates non è perfetto e nemmeno pretende di esserlo, ma sa perfettamente una cosa: dobbiamo imparare dai nostri errori e continuare a crescere facendo tesoro del loro insegnamento, anche se ciò per lui ha significato perdere circa 400 miliardi di dollari.Bill Gates è da molti venerato come una specie di Yoda, il saggio maestro dotato del sapere necessario a percorrere le vie del successo, colui che sa come far decollare un'idea e aumentare la produttività. C’è una stima incondizionata nei suoi confronti e a volte ci si dimentica che, sebbene sia uno degli uomini più ricchi del mondo, nemmeno lui è infallibile o immune dal prendere madornali cantonate.Gates è un uomo che vale più di 100 miliardi di dollari, un successo ottenuto ... Leggi su gqitalia (Di martedì 11 maggio 2021)non è perfetto e nemmeno pretende di esserlo, ma sa perfettamente una cosa: dobbiamo imparare dai nostri errori e continuare a crescere facendo tesoro del loro insegnamento, anche se ciò per lui ha significato perdere circa 400diè da molti venerato come una specie di Yoda, il saggio maestro dotato del sapere necessario a percorrere le vie del successo, colui che sa come far decollare un'idea e aumentare la produttività. C’è una stima incondizionata nei suoi confronti e a volte ci si dimentica che, sebbene sia uno degli uomini più ricchi del mondo, nemmeno lui è infallibile o immune dal prendere madornali cantonate.è un uomo che vale più di 100di, un successo ottenuto ...

Advertising

twMirandolina : RT @Libero_official: Il clamoroso caso in #Toscana: una 23enne riceve per errore sei dosi del #vaccino #Pfizer in una unica inoculazione. '… - cescodj1 : RT @Libero_official: Il clamoroso caso in #Toscana: una 23enne riceve per errore sei dosi del #vaccino #Pfizer in una unica inoculazione. '… - marcoranieri72 : RT @Libero_official: Il clamoroso caso in #Toscana: una 23enne riceve per errore sei dosi del #vaccino #Pfizer in una unica inoculazione. '… - ZiaCandida : RT @Libero_official: Il clamoroso caso in #Toscana: una 23enne riceve per errore sei dosi del #vaccino #Pfizer in una unica inoculazione. '… - kalyaMail : RT @Libero_official: Il clamoroso caso in #Toscana: una 23enne riceve per errore sei dosi del #vaccino #Pfizer in una unica inoculazione. '… -