Giorgetti segue la rotta tedesca per Ita | ma per Salvini è un problema

(Di martedì 11 maggio 2021) Che sia un’opera di sabotaggio, non ci crede nessuno. “Sese ne esce con quelle dichiarazioni contro l’Europa, di sicurolo sa”, sorride Gilberto Pichetto. “Resta solo da capire se questo inasprimento di toni, ora, servirà a chiudere la trattativa o a riaprirla”. Difficile da dirlo, anche per lui, senatore di Forza Italia, che sta lì, nella trincea di Via Veneto coi galloni di viceministro, perché sulla trattativa in esame, cioè quella che riguarda Alitalia, Giancarlonon condivide nulla con nessuno, o quasi. In effetti, c’è chi al dossier che il titolare dello Sviluppo economico tiene sempre con sé, ha accesso. A Palazzo Chigi la faccenda è seguita direttamente da Mario Draghi per tramite del suo consigliere economico, quel Francesco Giavazzi che nel giugno del 2020, di fronte all’ennesimo salasso per ...