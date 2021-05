Gf Vip 5, Rosalinda Cannavò confessa come vive le critiche degli hater, poi svela qual è (inaspettatamente) il suo sogno (Di martedì 11 maggio 2021) Rosalinda Cannavò è stata ospite nell’ultima puntata di Casa Chi e con l’occasione ha lanciato un appello. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Gf Vip ha raccontato dei numerosi attacchi di body shaming ricevuti sul suo profilo Instagram e della propria reazione alle cattiverie degli hater: Mi faccio un po’ portavoce di quelle persone che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Perché chi fa parte del mondo dello spettacolo si è fatto un po’ una corazza su queste cose Io che ho sofferto di disturbi alimentari e faccio parte di questo mondo ho una corazza. Però per chi non è abituato può diventare un problema molto grave. Ci sono persone che a causa di questi hater sono caduti in depressione. Altri addirittura si sono ammazzati. Il problema dovrebbe essere affrontato ... Leggi su isaechia (Di martedì 11 maggio 2021)è stata ospite nell’ultima puntata di Casa Chi e con l’occasione ha lanciato un appello. L’ex concorrente dell’ultima edizione del Gf Vip ha raccontato dei numerosi attacchi di body shaming ricevuti sul suo profilo Instagram e della propria reazione alle cattiverie: Mi faccio un po’ portavoce di quelle persone che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Perché chi fa parte del mondo dello spettacolo si è fatto un po’ una corazza su queste cose Io che ho sofferto di disturbi alimentari e faccio parte di questo mondo ho una corazza. Però per chi non è abituato può diventare un problema molto grave. Ci sono persone che a causa di questisono caduti in depressione. Altri addirittura si sono ammazzati. Il problema dovrebbe essere affrontato ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 5, #RosalindaCannavò confessa come vive le critiche degli hater, poi svela qual è (inaspettatamente) il suo… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, arrivano progetti importanti per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga - NavaRoma : @destructibless Amici vip tommy Francesco rosalinda Stefania e altri non del gf no? ??????????? #likeOppini - DomenicoIppol20 : @Federica0299 Vorrei dirti una cosa molto importante. Giulia Salemi senza P. Petrelli fidanzato e Dayane Mello una… - SaCe86 : Grande Fratello Vip, arrivano progetti importanti per Rosalinda Cannanvò e Andrea Zenga -