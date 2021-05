Finanziamenti in arrivo, grande occasione per le startup. Iscriviti al nostro webinar (Di martedì 11 maggio 2021) Sarà dedicato agli interessanti Finanziamenti in arrivo per le startup il nuovo webinar di Skille in programma giovedì 20 maggio alle 11,45. La partecipazione è gratuita, e per iscriversi basta solo compilare il form all’interno della notizia. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 11 maggio 2021) Sarà dedicato agli interessantiinper leil nuovodi Skille in programma giovedì 20 maggio alle 11,45. La partecipazione è gratuita, e per iscriversi basta solo compilare il form all’interno della notizia.

Advertising

webecodibergamo : Sarà dedicato agli interessanti finanziamenti in arrivo per le startup il nuovo webinar di Skille in programma giov… - AFORP1 : RT @beppemarchitell: #PNRR:destinando poco più di 15mld alla #sanità potrebbe risultare insufficiente. La carenza di dotazione organica, #m… - beppemarchitell : #PNRR:destinando poco più di 15mld alla #sanità potrebbe risultare insufficiente. La carenza di dotazione organica,… - Informatissimo : Putignano – Ex ginnasio, Tribunale e Cimitero: in arrivo finanziamenti per 330mila euro - Dome689 : RT @Open_gol: Il ministro promette cambiamenti per il prossimo autunno, grazie anche ai finanziamenti stanziati nel decreto Sostegni e quel… -