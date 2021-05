E intanto confessa che non ha più paura delle critiche | Io me ne infischio Sono felice e non mi lascio condizionare

Leggi su iodonna

(Di martedì 11 maggio 2021) X Dopo 65 anni di attività cinematografica, Sandra Milo viene omaggiata stasera con il David di Donatello alla Carriera, il suo primo in assoluto in virtù di indimenticabili interpretazioni. Nata a Tunisi l’11 marzo nel 1933, con le sue curve abbondanti e la voce da bambina è stata protagonista della più grande stagione del cinema italiano. Bionda burrosa e sempre sorridente. Musa di Fellini, Rossellini e Pietrangeli. Sandra Milo: vita, amori, carriera guarda le foto Un’icona senza tempo sul grande schermo, a teatro e in televisione che ora spopola anche sul web. Moderna e ironica è un fiume ...