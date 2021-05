DJI Air 2S, il drone (quasi) professionale (Di martedì 11 maggio 2021) Sempre un po’ più evoluti, sempre un po’ più facili da usare rispetto alla concorrenza, i droni di DJI hanno davvero pochi rivali e l’ultimo, DJI Air 2S, strizza l’occhio ai professionisti e agli amatori evoluti. I suoi elementi distintivi sono diversi: dimensioni compatte, funzioni di sicurezza avanzate, foto e video di qualità. Quando è chiuso è grande 180 x 97 x 77 mm, quindi facilmente trasportabile. Sulla bilancia il peso si ferma a 595 grammi, pochi ma non abbastanza per consentire a questo drone di rientrare nelle Open Limited Category (riservate ai dispositivi sotto il mezzo chilogrammo). La solidità costruttiva è constatabile facilmente come in evidenza emerge la fotocamera che per la prima volta su un drone di questo rango, monta un sensore da 1 pollice con pixel di una dimensione di 2,4?m. Già si capisce quindi l’obiettivo di rendere il ... Leggi su wired (Di martedì 11 maggio 2021) Sempre un po’ più evoluti, sempre un po’ più facili da usare rispetto alla concorrenza, i droni di DJI hanno davvero pochi rivali e l’ultimo, DJI Air 2S, strizza l’occhio ai professionisti e agli amatori evoluti. I suoi elementi distintivi sono diversi: dimensioni compatte, funzioni di sicurezza avanzate, foto e video di qualità. Quando è chiuso è grande 180 x 97 x 77 mm, quindi facilmente trasportabile. Sulla bilancia il peso si ferma a 595 grammi, pochi ma non abbastanza per consentire a questodi rientrare nelle Open Limited Category (riservate ai dispositivi sotto il mezzo chilogrammo). La solidità costruttiva è constatabile facilmente come in evidenza emerge la fotocamera che per la prima volta su undi questo rango, monta un sensore da 1 pollice con pixel di una dimensione di 2,4?m. Già si capisce quindi l’obiettivo di rendere il ...

