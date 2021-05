Denise Pipitone, parla la ragazza segnalata a Scalea: la conferma a Chi l’ha visto (Di martedì 11 maggio 2021) La segnalazione era arrivata ai carabinieri di Scalea, in provincia di Cosenza in Calabria, da due parrucchiere che avevano avuto come cliente una ragazza molto somigliante a Piera Maggio che di chiama Denise. Nella mattinata la ragazza, di famiglia rom, è stata ascoltata dai carabinieri, su input della Procura di Marsala, che ha aperto un nuovo fascicolo di indagine sul caso della bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004. Stando a quanto riferito dalla ‘Gazzetta’, oggi è stata ascoltata anche testimone, G.B., queste le iniziali del suo nome e cognome, originaria della città di Palermo che lavora a Scalea in un salone di parrucchiere. “Mi ha detto di chiamarsi Denise e di essere italiana. Non so se è lei, io l’ho pensato vedendo i tratti somatici, la cicatrice su ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) La segnalazione era arrivata ai carabinieri di, in provincia di Cosenza in Calabria, da due parrucchiere che avevano avuto come cliente unamolto somigliante a Piera Maggio che di chiama. Nella mattinata la, di famiglia rom, è stata ascoltata dai carabinieri, su input della Procura di Marsala, che ha aperto un nuovo fascicolo di indagine sul caso della bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004. Stando a quanto riferito dalla ‘Gazzetta’, oggi è stata ascoltata anche testimone, G.B., queste le iniziali del suo nome e cognome, originaria della città di Palermo che lavora ain un salone di parrucchiere. “Mi ha detto di chiamarsie di essere italiana. Non so se è lei, io l’ho pensato vedendo i tratti somatici, la cicatrice su ...

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, accertamenti dei carabinieri su una 19enne in Calabria | Anche lei si chiama Denise #Denise Pipit… - vitaindiretta : Scalea, la giovane di 19 anni che si chiama Denise non è Denise Pipitone. Rivedi gli aggiornamenti in diretta di… - eleitaliana : RT @chilhavistorai3: “Non sono io Denise Pipitone”, così la ragazza segnalata in Calabria. Ieri i Carabinieri di Scalea (#Cosenza) avevano… -