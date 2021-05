Denise Pipitone, la ragazza romena segnalata a Scalea: "Non sono io" (Di martedì 11 maggio 2021) Scalea (Cosenza) - La giovane romena di 19 anni segnalata come l'ennesima presunta Denise Pipitone smentisce tutto davanti alle telecamere di Chi l'ha visto? "Non sono io Denise Pipitone ", così ha ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 11 maggio 2021)(Cosenza) - La giovanedi 19 annicome l'ennesima presuntasmentisce tutto davanti alle telecamere di Chi l'ha visto? "Nonio", così ha ...

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, accertamenti dei carabinieri su una 19enne in Calabria | Anche lei si chiama Denise #Denise Pipit… - infoitinterno : In corso verifiche dei carabinieri a Scalea su ventunenne che, secondo segnalazioni, potrebbe essere Denise Pipiton… - infoitinterno : Denisa, la 19enne segnalata a Scalea 'non sono io Denise Pipitone, sono sicura' -