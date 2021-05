**Covid: Massa, sono 4 le dosi di vaccino iniettate per errore alla giovane** (2) (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - Si è trattato, quindi, di uno "scivolone cognitivo", precisa la Asl, nella fase di preparazione del vaccino, a cui ha contribuito un problema di conteggio e di predisposizione delle siringhe al momento della preparazione della seduta vaccinale, in un'attività di routine ad alti volumi e con pressione per la necessità di un rigoroso rispetto dei tempi. L'Azienda sta lavorando per apprendere da quanto accaduto e potenziare ulteriormente le barriere finalizzate alla prevenzione dei possibili errori umani, per la qualità dei servizi vaccinali e la sicurezza di pazienti ed operatori. La giovane tirocinante ieri ha fatto ritorno alla propria abitazione, dimessa (vista l'assenza di effetti collaterali) dopo 24 ore di osservazione in ospedale. Sta bene ma è tenuta ancora sotto stretto controllo, sempre in collegamento con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) - Si è trattato, quindi, di uno "scivolone cognitivo", precisa la Asl, nella fase di preparazione del, a cui ha contribuito un problema di conteggio e di predisposizione delle siringhe al momento della preparazione della seduta vaccinale, in un'attività di routine ad alti volumi e con pressione per la necessità di un rigoroso rispetto dei tempi. L'Azienda sta lavorando per apprendere da quanto accaduto e potenziare ulteriormente le barriere finalizzateprevenzione dei possibili errori umani, per la qualità dei servizi vaccinali e la sicurezza di pazienti ed operatori. La giovane tirocinante ieri ha fatto ritornopropria abitazione, dimessa (vista l'assenza di effetti collaterali) dopo 24 ore di osservazione in ospedale. Sta bene ma è tenuta ancora sotto stretto controllo, sempre in collegamento con la ...

