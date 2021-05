(Di martedì 11 maggio 2021) Sono 79 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 11. Registrati inoltre altri 9. Complessivamente sono 72.649 i casi positivi al19 registrati nella Regione dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 79 nuovi casi, 13 dei quali hanno meno di 19 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 2.447 (tra i 72 e i 93 anni). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 62.531 dimessi/guariti (+251 rispetto a ieri), secondo quanto comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 1.052.783 tamponi molecolari (+3.956 rispetto a ieri) e 432.474 test antigenici (+2.341 rispetto a ieri): sono 254 i pazienti (-24 ...

lifestyleblogit : Covid Abruzzo, oggi 79 contagi e 9 morti: bollettino 11 maggio - - italiaserait : Covid Abruzzo, oggi 79 contagi e 9 morti: bollettino 11 maggio - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: 11 maggio: il bollettino sul coronavirus di oggi e i casi di Covid-19 nelle regioni Abruzzo e Umbria - rete5tvSulmona : Covid Abruzzo, + 79 casi - reteabruzzocom : IN ABRUZZO 79 NUOVI CONTAGI COVID E NOVE DECESSI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abruzzo

Dentizzi ha ringraziato il Comune di Campobasso e soprattutto la Spi Cgile Molise, il ... E anche da persone che non hanno avuto ilultimi sei mesi. Nel caso opposto sarebbe possibile ...L'intervento è durato 5 ore, più le ore che sono state necessarie per l'iter anti -. "Si tratta del primo intervento di questo genere in. Con il robot Da Vinci siamo intervenuti ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, notizie. Oggi la cabina di regia con Draghi su coprifuoco e riaperture. DIRETTA ...GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova diffonde i nuovi dati sui cittadini giuliesi positivi al Covid-19, contenuti nelle ultime comunicazioni fornite dal Siesp della Asl di Teramo. Dal 3 al 9 maggio si ...