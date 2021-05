Cir schiva le vendite su annuncio OPA azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Scambia in profit CIR, che lievita dell’1,39% muovendosi in controtrend rispetto al resto del listino milanese colpito dageneralizzate. A fare da assist allecontribuisce l’del gruppo del lancio di un’OPA parziale sul 12,3% del capitale a 0,51 euro per azione. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia All-Share. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla holding finanziaria rispetto all’indice di riferimento. Tecnicamente, CIR è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,5157 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,5077. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 0,5237.