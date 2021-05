Caso Durigon, il silenzio dei vertici Pd Letta e Provenzano. Boccia: “Valuteremo la mozione del M5s” (Di martedì 11 maggio 2021) Qual è la posizione del Partito democratico sulla mozione del M5s su Claudio Durigon? Per saperlo abbiamo trascorso una giornata fuori dal ‘Nazareno‘, la sede romana dei dem. All’arrivo il segretario Enrico Letta è impegnato in una telefonata ed evita di fermarsi. Idem il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano. Francesco Boccia non si sottrae alle domande. Così il deputato del Pd, tra i pochi ad aver preso posizione all’indomani dell’inchiesta di ‘Fanpage’ sul sottosegretario all’Economia in quota Lega, afferma: “Faremo una valutazione e poi ci esporremo. C’era e c’è una necessità di approfondire tutta questa vicenda e penso che sia opportuno per Durigon stesso chiarire, perché rappresenta il ministero dell’Economia e delle Finanze e il Partito democratico valuterà le risposte che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Qual è la posizione del Partito democratico sulladel M5s su Claudio? Per saperlo abbiamo trascorso una giornata fuori dal ‘Nazareno‘, la sede romana dei dem. All’arrivo il segretario Enricoè impegnato in una telefonata ed evita di fermarsi. Idem il vicesegretario del Pd, Giuseppe. Francesconon si sottrae alle domande. Così il deputato del Pd, tra i pochi ad aver preso posizione all’indomani dell’inchiesta di ‘Fanpage’ sul sottosegretario all’Economia in quota Lega, afferma: “Faremo una valutazione e poi ci esporremo. C’era e c’è una necessità di approfondire tutta questa vicenda e penso che sia opportuno perstesso chiarire, perché rappresenta il ministero dell’Economia e delle Finanze e il Partito democratico valuterà le risposte che ...

Advertising

fattoquotidiano : Non si può chiedere a un sottosegretario di dimettersi, al massimo si può esercitare una pressione per portarcelo.… - carlosibilia : Nemmeno una parola sui voli di Stato della Casellati, né sullo scandalo Durigon, né sul caso Renzi. Un'opposizion… - fanpage : Il caso #Durigon arriva in Parlamento - Momy71907206 : RT @lvoir: Un mese che #Giletti parla del caso Grillo a #NonelArena, lui sa tutto, allora perchè la magistratura non lo chiama a testimonia… - ronzidante : RT @lvoir: Un mese che #Giletti parla del caso Grillo a #NonelArena, lui sa tutto, allora perchè la magistratura non lo chiama a testimonia… -