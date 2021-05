Calciomercato Napoli, de Paul colpo Champions: stretta di mano tra i club (Di martedì 11 maggio 2021) Calciomercato Napoli, de Paul si conferma un grande talento pronto al salto di qualità: in caso di Champions League, è il primo obiettivo. Rodrigo de Paul (Getty Images)Rodrigo de Paul trascina l’Udinese a suon di goal e di giocate. L’obiettivo salvezza è ampiamente raggiunto: la squadra friulana è undicesima in classifica e giocherà le ultime tre gare di campionato con grande serenità. Questa sera i bianconeri faranno visita al Napoli nello stadio Diego Armando Maradona. Una cornice che sicuramente non sarà indifferente al numero 10 dell’Udinese, un argentino che ha già fatto male agli azzurri con prodezze che hanno ricordato proprio quelle del più grande calciatore della storia. Senza azzardare paragoni, è chiaro. 33 partite e 9 goal messi a segno dal trequartista ... Leggi su vesuvius (Di martedì 11 maggio 2021), desi conferma un grande talento pronto al salto di qualità: in caso diLeague, è il primo obiettivo. Rodrigo de(Getty Images)Rodrigo detrascina l’Udinese a suon di goal e di giocate. L’obiettivo salvezza è ampiamente raggiunto: la squadra friulana è undicesima in classifica e giocherà le ultime tre gare di campionato con grande serenità. Questa sera i bianconeri faranno visita alnello stadio Diego Armando Maradona. Una cornice che sicuramente non sarà indifferente al numero 10 dell’Udinese, un argentino che ha già fatto male agli azzurri con prodezze che hanno ricordato proprio quelle del più grande calciatore della storia. Senza azzardare paragoni, è chiaro. 33 partite e 9 goal messi a segno dal trequartista ...

Advertising

SeEarn : TMW RADIO - GATTUSO A UN PASSO DALLA FIORENTINA #Gattuso #vicino #accordo #Fiorentina #Ceccarini #Napoli… - NCN_it : TMW RADIO - GATTUSO A UN PASSO DALLA FIORENTINA #Gattuso #vicino #accordo #Fiorentina #Ceccarini #Napoli… - d3Vaser : RT @NicoSchira: Per il post #Paratici la #Juventus pensa anche a Cristiano #Giuntoli (sotto contratto con il #Napoli per altri 3 anni): pos… - msg_emanuele : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, #DePaul non esce dai radar azzurri Un interesse, quello di Adl per il jolly argentino, che resta silente per u… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, #DePaul non esce dai radar azzurri Un interesse, quello di Adl per il jolly argentino, che resta silente per u… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Il vero volto del Diavolo Ora è in vantaggio negli scontri diretti non solo con il Napoli ma anche con la Juve che sono, tolta l'Atalanta, le sue rivali dirette. Ma ora arrivano due partite (Torino e Cagliari) che possono ...

De Paul al Napoli, pista concreta. Avrebbe già potuto vestire l'azzurro Era già del Napoli: il retroscena Non è la prima volta che si parla di De Paul vicinissimo al club campano. Da tempo il calciatore argentino è finito nel mirino del Napoli, ma a gennaio scorso poteva ...

Calciomercato Napoli, duello con l'Atletico per un gioiellino brasiliano Calcio News 24 Spadafora annuncia: «Highlights Serie A in chiaro sulla Rai» Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, annuncia l’accordo trovato per gli highlights della Serie A in chiaro sulla Rai Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato... Questa sera, in Ju ...

Lega Serie A si schiera con ActionAid per la Campagna “Dai Acqua al Suo Futuro” La Lega Seria A ha deciso di schierarsi a fianco di ActionAid per sostenere il diritto all'acqua pulita dei bambini e delle famiglie che in Kenya patiscono le ...

Ora è in vantaggio negli scontri diretti non solo con ilma anche con la Juve che sono, tolta l'Atalanta, le sue rivali dirette. Ma ora arrivano due partite (Torino e Cagliari) che possono ...Era già del: il retroscena Non è la prima volta che si parla di De Paul vicinissimo al club campano. Da tempo il calciatore argentino è finito nel mirino del, ma a gennaio scorso poteva ...Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, annuncia l’accordo trovato per gli highlights della Serie A in chiaro sulla Rai Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato... Questa sera, in Ju ...La Lega Seria A ha deciso di schierarsi a fianco di ActionAid per sostenere il diritto all'acqua pulita dei bambini e delle famiglie che in Kenya patiscono le ...