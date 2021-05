Amici Aka7even e Anna Pettinelli tornano a scontrarsi: “Non scelgo i pezzi a ca**o” (Di martedì 11 maggio 2021) In onda anche oggi martedì 11 maggio una nuova puntata del daytime di Amici. L’appuntamento di oggi si apre con i dubbi di Aka7even sulle scelte che Anna Pettinelli ha fatto su di lui. Il giovane ha deciso di chiamare la propria coach, che fin da subito ha tirato fuori le unghie. “Per crescere bisogna … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 11 maggio 2021) In onda anche oggi martedì 11 maggio una nuova puntata del daytime di. L’appuntamento di oggi si apre con i dubbi disulle scelte cheha fatto su di lui. Il giovane ha deciso di chiamare la propria coach, che fin da subito ha tirato fuori le unghie. “Per crescere bisogna … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Amici 20: in finale Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Deddy e Alessandro - Anna180502 : RT @geppoone: Da una parte il motivo per il quale Anna Pettinelli fa parte di amici, dall’altra Aka7even. #amici20 - geppoone : Da una parte il motivo per il quale Anna Pettinelli fa parte di amici, dall’altra Aka7even. #amici20 - sonoodepressa : “ora sto facendo il tiramisù, che vuoi” NUOVA PERLA DI ANNA #amici #Amici20 #amici21 #aka7even @aka_7even - saraascanu : Io sono sempre più sorpresa da anna pettinelli che non comprende mai aka e che critica sangio in ogni modo… -