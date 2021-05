ACUTO meteo perturbato Ingenti piogge e temporali | specie al Nord Italia

(Di martedì 11 maggio 2021)avverso con stima pioggia sino venerdì 10 Maggio (venerdì).Una circolazione di bassa pressione particolarmente profonda, il cui minimo principale si trova sulle Isole Britanniche, sarà causa di una forte ondata di maltempo per la giornata odierna e parte di quella di domani, su quasi tutta. Seguirà un temporaneo miglioramento, con la possibilità di ulteriori precipitazioni, soprattutto derivanti dall’instabilità atmosferica nelle regioni settentrionali. Poi ecco che un’altra perturbazione arriverà in settimana. Nello specifico osserviamo che sono attesequantità di pioggia soprattutto nelle regioni settentrionali, in particolare su quasi tutto il Piemonte e la Valle d’Aosta, gran parte della Lombardia, il Trentino la parte centro-settentrionale del Veneto e quasi tutto il Friuli-Venezia Giulia. Pioverà ...

Chi sperava in un prolungato periodo di bel tempo rischia di rimanere deluso. Una delusione cocente, perché diciamolo, dopo due mesi " marzo e aprile " spesso caratterizzati da condizioniclimatiche bizzarre un po' di sole farebbe piacere. Sole e magari anche caldo, meglio senza eccessi. Invece no. Il caldo arriverà nel weekend e sarà eccessivo , le proiezioni termiche ...